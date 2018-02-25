Суд Ирака приговорил 16 турчанок к смертной казни за связи с ИГ

16 гражданок Турции приговорены к смертной казни в Ираке за причастность к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Обвинительный приговор вынес Центральный уголовный суд Ирака.

Гражданки Турции, как доказало обвинение, прибыли в Ирак, чтобы выйти замуж за боевиков, фигурантки признались в этом. Также приговоренные к смертной казни помогали боевикам в логистике.

«Суд вынес смертный приговор в отношении обвиняемых женщин», — приводит выдержку из приговора «Федеральное агентство новостей».

«Газета.ру» передает, что осужденные могут обжаловать приговор.

Ранее стало известно, что несколько боевиков ИГ сбежали из-под стражи союзников США в Сирии.