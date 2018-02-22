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Действия коалиции во главе с США унесли жизни более 840 человек в Сирии и Ираке

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Более 840 мирных жителей погибли в результате действия международной коалиции во главе с США в Сирии и Ираке с 2014 года. Информацию об этом распространил сам штаб коалиции в четверг, 22 февраля.

«Основываясь на доступной информации, объединенный штаб операции считает, что по меньшей мере 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость» (против запрещенной в России, США и других странах группировки ИГ), — цитирует документ «РИА Новости».

При этом 485 сообщений о жертвах всё еще изучаются.

13 февраля США заявили о выделении дополнительных ассигнований «на поддержку стабильности» в Сирии.

Дополнительные средства направляются на «поддержку усилий по обеспечению стабильности, что является приоритетным в освобожденных районах Сирии».

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