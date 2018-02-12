Всемирный банк оценил ущерб от борьбы с ИГ в Ираке

Общий ущерб, нанесенный инфраструктуре Ирака во время борьбы с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), оценивается в $45,7 млрд.

В частности, разрушения жилого сектора оцениваются в ​$16 млрд, электростанций и энергосетей — в $7 млрд, школ и университетов — в $2,4 млрд, заявили эксперты Всемирного банка и иракские власти.

Оценка потерь выведена после сравнения инфраструктуры страны до января 2014 года и на декабрь 2017 года, сообщает The Wall Street Journal.

Как писал iz.ru, 12 декабря американский президент Дональд Трамп заявил, что США разгромили террористическую группировку ИГ в Ираке. США пообещали содействовать дальнейшей борьбе с террористами на территории страны и после ее освобождения.