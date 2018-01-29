Прямой эфир
Сюжет:

В Ираке пройдет «малый Давос»

0
Фото: TASS/Kay Nietfeld
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Багдад готовится провести в Ираке международную экономическую конференцию.

«Ирак в настоящий момент сотрудничает с международным экономическим форумом по координации проведения малого Давоса в Ираке», — сообщила пресс-служба премьер-министра иракского правительства Хайдера аль-Абади.

Глава кабмина поделился этими планами Багдада на встрече с послами стран G7, уточняется в сообщении.

«Правительство настроено серьезно и поступательно работает над реформированием экономики страны», — цитирует «РИА Новости» слова премьера.

Напомним, встреча в «большом Давосе» прошла в конце января 2018-го. В кулуарах форума глава Минэкономразвития Максим Орешкин поделился ожиданиями роста российской экономики на уровне 3–3,5% «через пару лет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дворкович рассказал о попытках американцев спрятаться от делегации РФ в Давосе
Трамп приехал в Давос с посланием мира и процветания

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017