В Ираке пройдет «малый Давос»

Багдад готовится провести в Ираке международную экономическую конференцию.

«Ирак в настоящий момент сотрудничает с международным экономическим форумом по координации проведения малого Давоса в Ираке», — сообщила пресс-служба премьер-министра иракского правительства Хайдера аль-Абади.

Глава кабмина поделился этими планами Багдада на встрече с послами стран G7, уточняется в сообщении.

«Правительство настроено серьезно и поступательно работает над реформированием экономики страны», — цитирует «РИА Новости» слова премьера.

Напомним, встреча в «большом Давосе» прошла в конце января 2018-го. В кулуарах форума глава Минэкономразвития Максим Орешкин поделился ожиданиями роста российской экономики на уровне 3–3,5% «через пару лет».