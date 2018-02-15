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НАТО создаст миссию по обучению военных Ирака

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Североатлантический альянс создаст в Ираке миссию по обучению иракских военных. Соответствующая договоренность была достигнута министрами стран – участниц НАТО, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы только что договорились начать планировать создание миссии НАТО в Ираке для обучения (военных — ред.)… НАТО уже тренирует иракских военных, но создание миссии позволит сделать эти усилия более последовательными» — приводит слова Столтенберга «Интерфакс».

Генсек НАТО подчеркнул, что об этом попросило правительство Ирака и глобальная коалиция против «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ).

НАТО начала подготовку офицеров для иракской армии в Иордании весной 2016 года, а с января 2018 года приступила к обучению иракских военных на территории самого Ирака. На данный момент в этой стране находятся десять инструкторов альянса, их численность планируется довести до 17. На первом этапе им будет поручено обучение 30 военных Ирака, позже планируется обучить военных новых подразделений.

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