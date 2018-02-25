Бывший посол США назвала стратегические ошибки администрации Обамы

Экс-посол США в Ливии и Кувейте Дебора Джонс рассказала об ошибках администрации Барака Обамы в Ливии и Кувейте. Москва и Вашингтон должны найти общий язык для решения конфликтов на Ближнем Востоке, сообщает «Газета.ру».

Дипломат отметила, что вторжение в Ирак «было стратегической ошибкой».

Американская военная доктрина менялась каждый раз после нападений на страну. В пример Джонс привела Перл-Харбор и теракты 11 сентября.

«Когда случился Перл-Харбор, мы объявили войну Японии и Германии, когда произошло 11 сентября, мы посмотрели на Ближний Восток. Президент и его люди решили: «Да, мы провалили свою работу по защите американцев, и мы должны понять, откуда исходит угроза», — отметила она.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что уничтожение терроризма остается одним из главных приоритетов администрации президента США Дональда Трампа.