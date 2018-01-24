Число жертв теракта в Бенгази достигло 33 человек

Число погибших при двойном теракте в Бенгази возросло до 33, еще 71 человек пострадал.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 32 раненых.

В результате теракта также пострадал глава ливийской контрразведки Махди Фалах. Кроме того, сообщается о гибели руководителя следственного отдела командования ливийской армии Ахмеда Аль-Фeйтари.

Два заминированных автомобиля взорвались с интервалом в полчаса рядом с паспортным отделом около крупнейшей мечети Бенгази.