США ограничили импорт древностей из Ливии для борьбы с грабежом

США ввели ограничения на импорт древностей из Ливии, чтобы помочь остановить разграбление культурного наследия страны, сообщает Госдепартамент.

Ограничения на ввоз налагаются на те археологические находки, которые датируются периодом от 12 тыс. лет до н.э. до 1750 года н.э., а также на этнографические материалы эпохи Оттоманской империи (1511–1911).

Ливия перестала существовать как единое государство с момента убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта президента страны Муаммара Каддафи.

Теперь в государстве царит двоевластие: на востоке правит избранный народом парламент, а на западе и в столице Триполи — сформированное при поддержке ООН правительство во главе с Фаезом ас-Сарраджем.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в мексиканской пещере нашли останки человека возрастом 10 тыс. лет. Также были обнаружены алтари и другие ритуальные сооружения, посвященные богу торговли майя Эк-Чуаху.