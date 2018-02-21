Прямой эфир

США ограничили импорт древностей из Ливии для борьбы с грабежом

0
Фото: Global Look Press/ZIMA/Nir Alon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США ввели ограничения на импорт древностей из Ливии, чтобы помочь остановить разграбление культурного наследия страны, сообщает Госдепартамент.

Ограничения на ввоз налагаются на те археологические находки, которые датируются периодом от 12 тыс. лет до н.э. до 1750 года н.э., а также на этнографические материалы эпохи Оттоманской империи (1511–1911).

Ливия перестала существовать как единое государство с момента убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта президента страны Муаммара Каддафи.

Теперь в государстве царит двоевластие: на востоке правит избранный народом парламент, а на западе и в столице Триполи — сформированное при поддержке ООН правительство во главе с Фаезом ас-Сарраджем.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в мексиканской пещере нашли останки человека возрастом 10 тыс. лет. Также были обнаружены алтари и другие ритуальные сооружения, посвященные богу торговли майя Эк-Чуаху.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп продлил санкции против членов экс-руководства Ливии
Владелец BMW обнаружил под передним сиденьем мертвого питона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017