Останки человека возрастом 10 тыс. лет нашли в мексиканской пещере

Останки человека, жившего около 10 тыс. лет назад, были обнаружены водолазами в крупнейшей в Мексике системе подводных пещер на полуострове Юкатан. Об этом рассказал глава исследовательского проекта Гильермо де Анда, сообщает газета El Universal.

Как предполагает эксперт, причиной гибели древнего человека стала какая-то катастрофа. Пока не известно, кому именно принадлежит скелет, поэтому к проекту присоединился антрополог.

При исследовании пещеры также были обнаружены алтари и другие ритуальные сооружения, посвященные богу торговли майя Эк-Чуаху. По мнению историков, майяские купцы использовали это место для паломничества. Там же археологи обнаружили большое количество керамических останков и маску этого самого божества.

По примерным подсчетам специалистов, подводная система простирается на 347 км, а число объектов археологического наследия цивилизации майя в ней может исчисляться сотнями.

Ранее портал iz.ru сообщал, что древний город майя нашли на севере Гватемалы. Археологи обнаружили здания и дворцы, сеть дорог, религиозные постройки и фортификационные сооружения — всего около 60 тыс. построек.