Массовое захоронение «великой армии викингов» нашли в Англии

Британские археологи обнаружили массовое захоронение воинов «великой армии викингов». Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Отмечается, что захоронение, найденное в 1980-х в английском графстве Дербишир под домом викария церкви Святого Вигстана в населенном пункте Рептон, оказалось могилами викингов. Тогда были найдены останки 264 человек, а также оружие и погребальные предметы IX века нашей эры. Согласно историческим сводкам, именно в то время воины из Скандинавии — «великая армия викингов» вторглась на территорию Англии и отправила в изгнание местного короля. Однако исследования тогда отнесли обнаруженные человеческие останки к VII веку нашей эры, сообщает BFM.RU со ссылкой на «РИА Новости». Более точный, радиоуглеродный анализ провели в университете Бристоля, что позволило специалистам скорректировать датировку.

Ранее портал iz.ru сообщал, что археологи обнаружили в Египте гробницу высокопоставленной чиновницы.