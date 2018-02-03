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Археологи нашли шахматы XIV-XV веков при раскопках под Новгородом

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Фото: Global Look Press/Victor Goryachev
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Археологи нашли в ходе раскопок в Новгородской области набор шахматных фигур из гагата. Находка датируется периодом XIV–XV веков, сообщил старший научный сотрудник Центра по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского объединенного музея-заповедника Михаил Петров.

По его словам, находка была обнаружена на раскопе Дубошин II в историческом центре Великого Новгорода.

«Это неполный набор, где около 20 фигурок и их обломки», — отметил Петров.  Он добавил, что в ближайшее время раскопки будут продолжены, сообщает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в окрестностях Великого Новгорода было обнаружено несколько десятков квадратных метров фресок XII века, ранее считавшихся утраченными.

После этого археологи нашли древний набор шахмат, представлявших собой 20 фигурок, предположительно вырезанных из гагата, размером от 1 до 2,5 см.

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