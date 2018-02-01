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Археологи нашли пуговицу с символикой Мальтийского ордена в Москве

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Фото: официальный сайт Мэра Москвы/mos.ru
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Столичные археологи при раскопках на улице Остоженке нашли мундирную пуговицу XVIII века с изображением мальтийского креста. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, такие пуговицы нашивались на обмундирование офицеров и унтер-офицеров Кавалергардского полка во времена Петра I и его сына Александра I. Он также добавил, что мальтийские мундиры в России носили в течение непродолжительного времени — с 1799 по 1803 год, после чего их упразднили, сообщает телеканал «360».

Раскопки на Остоженке проводились с ноября по декабрь 2017 года, их площадь составила 100 кв. м, а глубина — порядка 1 м. Специалисты исследовали остатки различных сооружений XVII–XIX веков, включая элементы дренажного колодца XVII века. Позднее колодец использовали в качестве мусорной ямы, где собирались бытовой мусор, сломанные или ненужные предметы. В общей сложности археологи обнаружили около 300 отдельных артефактов.

Помимо пуговицы с символикой Мальтийского ордена, специалисты нашли красные печные изразцы с изображением двуглавых орлов и сцен взятия крепостей, а также костяной ременный наконечник XVI–XVII веков из лосиного рога. Большая часть находок при раскопках на Остоженке после изучения специалистами будет передана в Музей Москвы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что археологи в Липецке нашли Земляной город Ивана Грозного.

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