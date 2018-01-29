Археологи в Британии нашли самый древний «цветной мелок»

Группа археологов из Великобритании нашла один из древнейших примеров красящего вещества в виде небольшого брусочка, напоминающего современные восковые мелки. Об этом сообщает Journal of Archaeological Science: Reports.

«Мелок» обнаружили неподалеку от древнего озера на территории северного Йоркшира. В настоящее время оно покрыто торфом. Находка представляет собой кусочек охры длиной 22 мм и шириной 7 мм. На его поверхности присутствует полоски и бороздки. Кроме того, он имеет «граненый наконечник, который из округлого стал заостренным», что доказывает использование «мелка».

По мнению исследований, его могли применять для раскрашивания рисунков и покраски шкур около 10 тыс. лет назад, в период мезолита, сообщает телеканал «Звезда».

По словам археолога из Йоркского университета Энди Нидхэма, цвет являлся важной составляющей жизни собирателей и охотников, а охра дает яркий красный цвет.

Ученые уже находили неподалеку немало предметов, которые относятся к мезолиту. Среди них подвески и головные уборы шаманов с оленьими рогами.

Ранее портал iz.ru сообщал, что археологи нашли в Палестине подводку для глаз возрастом 5 тыс. лет.