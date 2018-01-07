Археологи нашли более 10 тыс. артефактов при раскопках в Москве
Более 10 тыс. артефактов нашли археологи во время работ по благоустройству улиц в центре Москвы за последние два года, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.
Так, летом 2017 года во время работ в парке «Зарядье» специалисты обнаружили кремниевые топоры бронзового века. А при обустройстве Нижней Радищевской улицы был найден клад с 41 монетой приблизительно XIX века.
По словам мэра Москвы, археологи постоянно следят за работами в рамках программы «Моя улица», которая подразумевает ремонт и расширение дорог, пешеходных зон, реставрацию фасадов зданий, а также обустройство велосипедных дорожек в городе.