Археологи нашли более 10 тыс. артефактов при раскопках в Москве

Более 10 тыс. артефактов нашли археологи во время работ по благоустройству улиц в центре Москвы за последние два года, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Любопытный факт: за 2 года работ на центральных улицах мы нашли больше 10 тысяч артефактов. Только на Биржевой площади собрали полтысячи предметов, самые ранние из которых - XII века. А на Петровке, Сретенке, Волхонке, еще кое-где сохранили куски исторической брусчатки. #МояУлица — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 7, 2018

Так, летом 2017 года во время работ в парке «Зарядье» специалисты обнаружили кремниевые топоры бронзового века. А при обустройстве Нижней Радищевской улицы был найден клад с 41 монетой приблизительно XIX века.

По словам мэра Москвы, археологи постоянно следят за работами в рамках программы «Моя улица», которая подразумевает ремонт и расширение дорог, пешеходных зон, реставрацию фасадов зданий, а также обустройство велосипедных дорожек в городе.