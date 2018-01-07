Более 60 тыс. деревьев высадили в столице за 2017 год
Свыше 60 тыс. деревьев высадили в столице за прошлый год в рамках работ по благоустройству города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил столичный градоначальник на своей странице в Twitter, 7 тыс. деревьев появились в центре Москвы. Столичные власти еще больше озеленили дворы, улицы, парки и особо охраняемые природные территории.
По данным портала мэра города, на Садовом кольце были оформлены 14 видовых зон с павильонами, зеленью, площадками для массовых мероприятий и выставок, а пространства под эстакадами были превращены в места отдыха.
Теперь Москва может похвастаться «красивым центром современного мегаполиса со старым московским духом», отметил Собянин.