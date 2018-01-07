Более 60 тыс. деревьев высадили в столице за 2017 год

Свыше 60 тыс. деревьев высадили в столице за прошлый год в рамках работ по благоустройству города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил столичный градоначальник на своей странице в Twitter, 7 тыс. деревьев появились в центре Москвы. Столичные власти еще больше озеленили дворы, улицы, парки и особо охраняемые природные территории.

Москва стала более зеленым городом. В прошлом году в столице посажено 60 тысяч деревьев: в парках, на особо охраняемых природных территориях, во дворах и на улицах, в том числе чтобы компенсировать потери от ураганов. pic.twitter.com/gKqlLgy9cB — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 6, 2018

По данным портала мэра города, на Садовом кольце были оформлены 14 видовых зон с павильонами, зеленью, площадками для массовых мероприятий и выставок, а пространства под эстакадами были превращены в места отдыха.

В ушедшем году мы закончили очень сложные работы по благоустройству исторического центра. Стало больше воздуха, зелени и места для пешеходов. Высадили в центральной части города около 7 тыс. деревьев. Теперь это красивый центр современного мегаполиса со старым московским духом. pic.twitter.com/7ZeA0lWbLc — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 6, 2018

Теперь Москва может похвастаться «красивым центром современного мегаполиса со старым московским духом», отметил Собянин.