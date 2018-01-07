Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Столичный градоначальник Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с праздником Рождества Христова.

«Дорогие москвичи, поздравляю вас с Рождеством! Это светлый праздник, наполненный добром. Желаю вам встретить его в кругу близких людей и подарить им минуты радости», — написал мэр на своей странице в Twitter.

Дорогие москвичи, поздравляю вас с Рождеством! Это светлый праздник, наполненный добром. Желаю вам встретить его в кругу близких людей и подарить им минуты радости. #Рождество — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 6, 2018

Как ранее сообщал портал iz.ru, рождественское богослужение проходит в храме Христа Спасителя. На праздничную службу в главном храме России собрались тысячи верующих. На богослужении присутствует премьер-министр Дмитрий Медведев, который прибыл туда вместе со своей супругой Светланой.