Владелец BMW обнаружил под передним сиденьем мертвого питона

Житель Санкт-Петербурга приобрел подержанное BMW 3-й серии, однако через какое-то время обратил внимание на неприятный запах в салоне авто.

Чтобы выяснить причину зловония, мужчина обратился в сервис, где покупал машину. Он очень удивился, когда из-под переднего пассажирского сиденья извлекли огромного мертвого питона.

После избавления от находки BMW отправили в химчистку. Петербуржец заверил, что продолжит ездить на своем авто, пишет издание «Невские новости».

Ранее портал iz.ru публиковал видео, на котором гигантская кобра перегородила дорогу автомобилистам во вьетнамской провинции Футхо.