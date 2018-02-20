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Владелец BMW обнаружил под передним сиденьем мертвого питона

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Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa
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Житель Санкт-Петербурга приобрел подержанное BMW 3-й серии, однако через какое-то время обратил внимание на неприятный запах в салоне авто.

Чтобы выяснить причину зловония, мужчина обратился в сервис, где покупал машину. Он очень удивился, когда из-под переднего пассажирского сиденья извлекли огромного мертвого питона.

После избавления от находки BMW отправили в химчистку. Петербуржец заверил, что продолжит ездить на своем авто, пишет издание «Невские новости».

Ранее портал iz.ru публиковал видео, на котором гигантская кобра перегородила дорогу автомобилистам во вьетнамской провинции Футхо.

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