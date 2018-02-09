Трамп продлил санкции против членов экс-руководства Ливии

Президент США Дональд Трамп продлил ограничительные меры в отношении бывшего руководства Ливии и детей свергнутого главы государства еще на один год. Об этом сказано в уведомлении американского лидера конгрессу.

«Ситуация в Ливии по-прежнему представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», — приводит ТАСС текст документа.

Отмечается, что Вашингтон обязан продлевать санкции против сторонников Каддафи и противников «ливийского национального примирения». Глава государства подчеркивает, то «сильная и единая Ливия — это лучшая защита от терроризма в регионе», однако «пока ливийцы не разрешат свои политические разногласия, будет сохраняться значительная угроза гражданского конфликта».

Санкционный режим действует с 25 февраля 2011 года. Как сообщал портал iz.ru, 2 декабря 2017 года Трамп провел переговоры с премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем, в ходе которых стороны обсудили совместную борьбу с терроризмом.