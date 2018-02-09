Прямой эфир

При взрыве у мечети в Бенгази погибли восемь человек

0
Фото: REUTERS/Stringer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При взрыве, прогремевшем рядом с мечетью в ливийском городе Бенгази, погибли восемь человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что взрыв прогремел у входа в мечеть Абу Хурайра во время пятничного богослужения. «У входа в мечеть Абу Хурайра в районе Маджури была подорвана сумка со взрывчаткой», — передает агентство.

В конце января два заминированных автомобиля взорвались в районе Эс-Сальмани в Бенгази, погибли 33 человека, сообщал портал iz.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия помогла вызволить белорусского военного из плена в Ливии
Каддафи мог стать владельцем «Манчестер Юнайтед»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017