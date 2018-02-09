При взрыве у мечети в Бенгази погибли восемь человек

При взрыве, прогремевшем рядом с мечетью в ливийском городе Бенгази, погибли восемь человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что взрыв прогремел у входа в мечеть Абу Хурайра во время пятничного богослужения. «У входа в мечеть Абу Хурайра в районе Маджури была подорвана сумка со взрывчаткой», — передает агентство.

В конце января два заминированных автомобиля взорвались в районе Эс-Сальмани в Бенгази, погибли 33 человека, сообщал портал iz.ru.