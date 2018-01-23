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СМИ сообщили о двойном теракте в Ливии

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Фото: Global Look Press/Mohammed El Shaiky/Xinhua
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Два заминированных автомобиля с интервалом в полчаса взорвались в районе Эс-Сальмани в ливийском городе Бенгази, погибли девять человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает ливийская газета «Аль-Марсад».

По данным журналистов, один автомобиль взорвался возле мечети в районе Эс-Сальмани. Вскоре, когда на месте инцидента собрались люди, произошел второй взрыв, уточняет «РИА Новости»

Осенью 2017 года президент США Дональд Трамп подтвердил задержание в Ливии подозреваемого в теракте в Бенгази, совершенном 11 сентября 2012 года, Мустафы аль-Имама. Тогда в результате атаки погибли посол Кристофер Стивенс, а также граждане США Глен Доэрти, Шон Смит и Тайрон Вудс.

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