СМИ сообщили о двойном теракте в Ливии

Два заминированных автомобиля с интервалом в полчаса взорвались в районе Эс-Сальмани в ливийском городе Бенгази, погибли девять человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает ливийская газета «Аль-Марсад».

По данным журналистов, один автомобиль взорвался возле мечети в районе Эс-Сальмани. Вскоре, когда на месте инцидента собрались люди, произошел второй взрыв, уточняет «РИА Новости».

Осенью 2017 года президент США Дональд Трамп подтвердил задержание в Ливии подозреваемого в теракте в Бенгази, совершенном 11 сентября 2012 года, Мустафы аль-Имама. Тогда в результате атаки погибли посол Кристофер Стивенс, а также граждане США Глен Доэрти, Шон Смит и Тайрон Вудс.