Прямой эфир

Россия помогла вызволить белорусского военного из плена в Ливии

0
Фото: REUTERS/Esam Omran Al-Fetori
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российским военным удалось добиться освобождения из ливийского плена белорусского коллеги Вячеслава Качуры. В настоящее время он направляется в Минск.

Как рассказал глава контактной группы РФ по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов, данным вопросом в координации с ними и МИД России занимался лично глава Чечни Рамзан Кадыров.

«После долгих переговоров нам удалось добиться освобождения Вячеслава Качуры, который находился в заключении в Ливии на протяжении последних шести с половиной лет», — приводит слова Деньгова «РИА Новости».

Вячеслав Качура прибыл в Ливию в июне 2011 года в составе группы международных специалистов из России, Украины и Белоруссии. Через месяц все они были задержаны местными революционерами. Позднее удалось освободить часть группы, однако о судьбе Качуры ничего не было известно до последнего момента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кадыров: пятеро детей из РФ спасены в Ираке из плена
Пленный пилот и еще 30 военнослужащих освобождены из плена в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017