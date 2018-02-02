Россия помогла вызволить белорусского военного из плена в Ливии

Российским военным удалось добиться освобождения из ливийского плена белорусского коллеги Вячеслава Качуры. В настоящее время он направляется в Минск.

Как рассказал глава контактной группы РФ по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов, данным вопросом в координации с ними и МИД России занимался лично глава Чечни Рамзан Кадыров.

«После долгих переговоров нам удалось добиться освобождения Вячеслава Качуры, который находился в заключении в Ливии на протяжении последних шести с половиной лет», — приводит слова Деньгова «РИА Новости».

Вячеслав Качура прибыл в Ливию в июне 2011 года в составе группы международных специалистов из России, Украины и Белоруссии. Через месяц все они были задержаны местными революционерами. Позднее удалось освободить часть группы, однако о судьбе Качуры ничего не было известно до последнего момента.