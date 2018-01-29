Каддафи мог стать владельцем «Манчестер Юнайтед»

Политический и военный деятель Ливии Муаммар Каддафи при жизни готов был купить 29,9% акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sunday Times. По данным издания, для переговоров с Каддафи финансист Мехмет Далман летал в Ливию в 2004 году.

«Публика не осознает, насколько близка была сделка с ливийцами. Каддафи почти купил клуб. Речь идет о нескольких часах, без преувеличения», — заявил Далман.

Информацию о возможном приобретении акций клуба подтвердил сын Каддафи Саади.

«Я говорил отцу, что это было бы сродни покупке англиканской церкви. Это очень сложно, а может, невозможно. Это золотой, золотой клуб», — сообщил сын ливийского политика.

Муамар Каддафи был убит 20 октября 2011 года в окрестностях ливийского города Сирт. Там же был убит его сын Муатасем. Автоколонна, в составе которой Каддафи пытался вырваться из окруженного Сирта, попала под авиаудар авиации НАТО. Получивший ранение Каддафи укрылся в дренажном сооружении, однако один из отрядов переходного Национального совета Ливии (ПНС) обнаружил его и взял в плен. По некоторым данным, Каддафи и Муатасем были подвергнуты пыткам, а затем их убили.