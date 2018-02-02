При крушении судна в Средиземном море погибли 90 мигрантов

Жертвами кораблекрушения у берегов Ливии стали 90 мигрантов, пытавшихся добраться до Европы, сообщило агентство ООН по делам беженцев.

В результате крушения выжили лишь трое из более чем 90 пассажиров судна. Они рассказали, что большинство погибших были гражданами Пакистана. На борту также были граждане Ливии. Двоим из спасшихся удалось добраться до берега, третьего спасло проходившее мимо рыболовецкое судно, сообщает BBC.

«Десять тел прибиты волнами к ливийскому побережью», — сообщили в связи с кораблекрушением в Международной организации по миграции (МОМ).

Напомним, 17 января служба береговой охраны Италии сообщила о спасении в результате ряда операций в Средиземном море около 1,7 тыс. мигрантов.

Проблема незаконной миграции через Средиземное море в Европу остается наиболее острой. Мигранты из Ливии и других стран региона нередко пытаются переплыть море на неисправных или непригодных для этого плавательных средствах, что нередко ведет к гибели пассажиров.

По данным МОМ, за последние 17 лет почти 34 тыс. человек погибли или пропали без вести при попытке попасть в Европу через Средиземное море.