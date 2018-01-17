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Около 1,4 тыс. мигрантов спасли в Италии из Средиземного моря

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Фото: REUTERS/Stefano Rellandini
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Около 1,4 тыс. мигрантов спасли в Италии из Средиземного моря, в Сицилийском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Службы береговой охраны Италии.

Операции проводились при участии итальянской береговой охраны, сотрудников миссии ЕС Eunvaformed и одной неправительственной организации. Сроки проведения операций не называются. Мигрантов удалось спасти с семи катеров и четырех лодок, терпящих бедствие. Отмечается, что беженцы пытались добраться из Ливии до берегов Италии.

Напомним, по итогам 2017 года в Европу по Средиземному морю прибыли более 171 тыс. мигрантов, свыше 3 тыс. погибли в пути.

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