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Трамп заявил о готовности принять в США мигрантов из всех стран

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет в стране мигрантов из любых государств.

Высказывание прозвучало в ответ на вопрос репортера о том, хочет ли Трамп видеть в Соединенных Штатах больше мигрантов из Норвегии. 

«Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду», — приводит слова главы США агентство Reuters.

Как писал портал iz.ru, американские СМИ ранее сообщили, что Трамп на встрече с конгрессменами по проблеме иммиграции назвал грязными дырами ряд стран, из которых в США прибывают мигранты.

Сообщалось, что он также заявил, что США следует принимать больше мигрантов из таких стран, как Норвегия. 

Американский президент отрицает, что сделал подобное высказывание. Присутствовавшие на встрече сенаторы Том Коттон и Дэвид Пердью заявили, что не слышали из уст главы государства слов о «грязных дырах»

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