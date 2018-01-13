Трамп в «дыре» появится на новой обложке американского журнала

Американский журнал The New Yorker посвятил обложку нового выпуска жестким высказываниям президента США Дональда Трампа о мигрантах из «стран-грязных дыр».

Изображение представляет собой большую черную дыру (яму), из которой видна голова человека с прической как у Дональда Трампа.

Автором рисунка является художник Энтони Руссо. Он назвал свою работу «В дыре».

— Lainna Fader (@lainnafader) 12 января 2018 г.

12 января стало известно, что президент США в ходе обсуждения с конгрессменами программы соглашения о мигрантах из Гаити, Сальвадора и стран Африки заявил, что не понимает «почему кто-то хочет, чтобы все эти люди из грязных дыр (в оригинале shithole countries. — Ред.) приезжали сюда?».

Подобные высказывания вызвали волну осуждения со стороны мирового сообщества. Представитель Гаити выразил возмущение и потребовал от США объяснений, в ООН слова Трампа назвали расистскими, а один из американских конгрессменов пригрозил президенту импичментом.

Сам американский лидер заявил, что высказался жестко, но не употреблял конкретно те слова, которые ему приписали.

В продажу тираж с данной обложкой должен поступить 22 января.