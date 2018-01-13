Прямой эфир

Трамп в «дыре» появится на новой обложке американского журнала

0
Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский журнал The New Yorker посвятил обложку нового выпуска жестким высказываниям президента США Дональда Трампа о мигрантах из «стран-грязных дыр».

Изображение представляет собой большую черную дыру (яму), из которой видна голова человека с прической как у Дональда Трампа.

Автором рисунка является художник Энтони Руссо. Он назвал свою работу «В дыре».

12 января стало известно, что президент США в ходе обсуждения с конгрессменами программы соглашения о мигрантах из Гаити, Сальвадора и стран Африки заявил, что не понимает «почему кто-то хочет, чтобы все эти люди из грязных дыр (в оригинале shithole countries. — Ред.) приезжали сюда?».

Подобные высказывания вызвали волну осуждения со стороны мирового сообщества. Представитель Гаити выразил возмущение и потребовал от США объяснений, в ООН слова Трампа назвали расистскими, а один из американских конгрессменов пригрозил президенту импичментом.

Сам американский лидер заявил, что высказался жестко, но не употреблял конкретно те слова, которые ему приписали.

В продажу тираж с данной обложкой должен поступить 22 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-президент Мексики припомнил Трампу его мигрантские корни
Конгрессмен пообещал Трампу импичмент за резкие слова о мигрантах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017