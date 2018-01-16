Мэр Нью-Йорка высказался против политики Трампа в отношении мигрантов

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио выступил с речью на марше против политики президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов из бедных стран.

Акция под лозунгом «Марш против расизма: Поддержи Гаити и Африку» проходит на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

«Сегодня каждый, кто пришел сюда, поддерживает Америку такой, какой она должна быть. Это место для всех, место, где уважают всех», — заявил Де Блазио со сцены.

Скандал с приписываемыми Трампу высказываниями в адрес бедных стран разгорелся после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп якобы назвал страны третьего мира «грязными дырами». В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор и некоторые государства Африки.

Позже президент США заявил, что его слова неверно интерпретировали.