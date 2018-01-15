Экс-супруга Трампа объяснила его резкие высказывания об иммигрантах

Ивана Трамп, первая жена нынешнего президента США, поделилась своей версией появления жестких высказываний экс-супруга об иммигрантах.

«Я совсем не думаю, что Дональд — расист. Иногда он говорит глупые вещи, которые не имеет в виду, но он точно не расист», — отметила она.

По ее мнению, во всем виноваты помощники президента. «Его окружает столько людей, которые слева и справа советуют ему, что говорить. Возможно, это сбивает его с толку», — заявила Ивана Трамп в эфире британского телеканала ITV. Ее выступление цитирует «Интерфакс».

68-летняя Ивана Трамп была замужем за Дональдом 14 лет — с 1977 до 1991 год. Он был ее вторым супругом, у пары родилось трое детей. Ивана по происхождению — чешка, была фотомоделью, после развода с Трампом успешно занимается бизнесом.

Как писал iz.ru, президент США Дональд Трамп на встрече с конгрессменами назвал грязными дырамиряд стран, из которых в страну прибывают мигранты. Власти Гаити и стран Африки потребовали от главы Белого дома объяснений. Трамп употребление подобных выражений отрицал.