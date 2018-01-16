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Трамп опроверг оскорбления в адрес стран третьего мира

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп заявил, что был неправильно понят во время выступления на совещании по иммиграции, а его высказывание в отношении стран третьего мира неверно интерпретировали.

Таким образом, он опроверг утверждение сенатора-демократа Ричарда Дурбина о том, что американский лидер назвал «гадюшниками» Гаити, Сальвадор, а также некоторые африканские страны.

«Сенатор Дик Дурбин абсолютно неверно передал смысл того, что было сказано на заседании по DACA (программа, которая отсрочила депортацию незаконных мигрантов, приехавших в США в детском возрасте – прим. iz.ru). Сделки не могут быть заключены, когда нет доверия!» – написал Трамп в Twitter.

Как писал портал iz.ru, президент США ранее заявил, что не считает себя расистом. При этом Трамп признал, что во время совещания сделал резкое высказывание, однако оно не было столь оскорбительным.

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