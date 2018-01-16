Трамп опроверг оскорбления в адрес стран третьего мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что был неправильно понят во время выступления на совещании по иммиграции, а его высказывание в отношении стран третьего мира неверно интерпретировали.

Таким образом, он опроверг утверждение сенатора-демократа Ричарда Дурбина о том, что американский лидер назвал «гадюшниками» Гаити, Сальвадор, а также некоторые африканские страны.

«Сенатор Дик Дурбин абсолютно неверно передал смысл того, что было сказано на заседании по DACA (программа, которая отсрочила депортацию незаконных мигрантов, приехавших в США в детском возрасте – прим. iz.ru). Сделки не могут быть заключены, когда нет доверия!» – написал Трамп в Twitter.

Senator Dicky Durbin totally misrepresented what was said at the DACA meeting. Deals can’t get made when there is no trust! Durbin blew DACA and is hurting our Military. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2018

Как писал портал iz.ru, президент США ранее заявил, что не считает себя расистом. При этом Трамп признал, что во время совещания сделал резкое высказывание, однако оно не было столь оскорбительным.