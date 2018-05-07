ИГ взяла ответственность за убийство в Ираке кандидата в депутаты

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ. — Ред.) возложила на себя ответственность за убийство в Ираке кандидата в депутаты парламента Фарука аз-Зарзура. Его убили за пять дней до выборов, которые намечены на 12 мая, передает «РИА Новости» со ссылкой на AFP.

Неизвестные застрелили кандидата возле его дома в деревне Лазака к северу от города Мосул. По данным источников, аз-Зарзура убили, когда он возвращался с утренней молитвы домой.

Как сообщает агентство «ТАСС», вице-президент Ирака Айяд Алауи потребовал срочного расследования убийства. Это первое нападение на участников предвыборной кампании в Ираке, ответственность за которое взяли террористы ИГ.

Изначально выборы в парламент в Ираке планировались на сентябрь 2017 года. Основные коалиции выдвинули ведущие шиитские политики страны — экс-премьер, вице-президент Нури аль-Малики и премьер Хайдер аль-Абади. На 328 мест в парламенте претендуют 6986 кандидатов, в том числе 2014 женщин.

25 апреля неизвестные похитили председателя Иракской боксерской ассоциации и заместителя председателя Иракского олимпийского комитета Башара Мустафу. Похитители были переодеты в форму сотрудников сил безопасности.