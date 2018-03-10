Премьер Ирака призывает одолеть идеологию терроризма после победы над ИГ

После победы ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) необходимо искоренить идеи терроризма, считает премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. Об этом он заявил в субботу, 10 марта.

«С терроризмом покончено с военной точки зрения, теперь надо искоренить его идеи, его методы», – цитирует его «РИА Новости».

Аль-Абади считает, что победа над ИГ доказала, что Ирак обладает современными возможностями в военной сфере для борьбы с терроризмом.

Формирования боевиков ИГ оккупировали часть территории Ирака летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны — Мосул — и объявили его столицей халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов.

31 декабря, президент США Дональд Трамп во время еженедельного обращения к гражданам заявил, что военным силам коалиции во главе с США удалось занять почти 100% ранее подконтрольных боевикам территорий, в частности в Ираке.

14 февраля глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари сообщил, что от деятельности ИГ погибли 18 тыс. жителей страны, еще 36 тыс. человек были ранены.