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Трамп снова заявил о победе над ИГ

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп снова заявил о победе над ИГ (запрещенная в России террористическая группировка). Трансляцию Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне, где он сделал это заявление, вел телеканал CNN

«ИГ убивает христиан, евреев, мусульман и представителей религиозных меньшинств», — сказал глава государства.

После чего отметил, что международная коалиция во главе с США освободила почти 100% территории, которую «эти убийцы контролировали в Ираке и Сирии».

«Много работы остается, но мы не остановимся, пока не завершим ее», — добавил он. 

Ранее, 31 декабря, глава Соединенных Штатов во время еженедельного обращения к гражданам заявил, что военным силам коалиции во главе с США удалось занять почти 100% ранее подконтрольных боевикам территорий. После этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил, что заявление Дональда Трампа о победах в Сирии имеет мало общего с фактами. По мнению первого замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, подобными заявлениями Дональд Трамп пытается присвоить себе имя победителя в борьбе с боевиками. 

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