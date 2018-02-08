Рейтинг Трампа поднялся до рекордной за семь месяцев отметки

Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 40% американцев. Такой показатель является самым высоким среди аналогичных опросов за последние семь месяцев. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Квиннипэкский университет (штат Коннектикут).

Согласно результатам опроса, одобряют принимаемые Трампом решения экономических вопросов 51% респондентов, при этом по мнению 70% опрошенных экономика страны находится в хорошем или отличном состоянии. Около 75% участников исследования положительно оценивают личное благосостояние.

На вопрос, кто привел экономику США в позитивное состояние, большинство опрошенных выбрали действующего президента страны (48%), а не экс-главу государства Барака Обаму (41%), в то время как в марте 2018 года лишь 19% респондентов ставили это в заслугу Трампу.

Однако 57% участников опроса не одобряют решение внешнеполитических проблем, а 58% осуждают иммиграционную политику американского лидера. Около 47% опрошенных выступают против проводимой реформы налогообложения.

Опрос проводился в период со 2 по 5 февраля, в исследовании приняли участие более 1,3 тыс. зарегистрированных избирателей США.

3 февраля Трамп заявил, что СМИ отказываются сообщать о росте уровня одобрения его деятельности на посту главы государства, в очередной раз обвинив СМИ в сознательном создании его негативного образа. Так, в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что с момента вступления в должность главы государства подвергается «злобным нападкам прессы».