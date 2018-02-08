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Трамп похвалил конгрессменов за выделение средств на оборонку

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп отметил важность предварительно достигнутого бюджетного компромисса для американской военной системы.

«Бюджетное соглашение сегодня так важно для нашей великой военной системы. Это положит конец секвестру и даст главе Пентагона Джеймсу Мэттису все необходимое, чтобы делать Америку великой. Республиканцы и демократы должны поддержать наши войска и этот законопроект!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Как писал портал iz.ru, в январе из-за разногласий по программе продления защиты от депортации детям нелегальных иммигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) была временно прекращена работа правительства США в связи с отсутствием необходимого финансирования. Данная программа, принятая при экс-президенте Бараке Обаме, связана с частью бюджета, выделяемого на оборону страны. Для принятия ряда ключевых положений бюджета республиканцам необходима поддержка со стороны демократов. При этом Трамп отказывался поддерживать иммиграционную реформу без строительства стены на границе с Мексикой.

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