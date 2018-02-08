Трамп похвалил конгрессменов за выделение средств на оборонку

Президент США Дональд Трамп отметил важность предварительно достигнутого бюджетного компромисса для американской военной системы.

The Budget Agreement today is so important for our great Military. It ends the dangerous sequester and gives Secretary Mattis what he needs to keep America Great. Republicans and Democrats must support our troops and support this Bill! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 февраля 2018 г.

«Бюджетное соглашение сегодня так важно для нашей великой военной системы. Это положит конец секвестру и даст главе Пентагона Джеймсу Мэттису все необходимое, чтобы делать Америку великой. Республиканцы и демократы должны поддержать наши войска и этот законопроект!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Как писал портал iz.ru, в январе из-за разногласий по программе продления защиты от депортации детям нелегальных иммигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) была временно прекращена работа правительства США в связи с отсутствием необходимого финансирования. Данная программа, принятая при экс-президенте Бараке Обаме, связана с частью бюджета, выделяемого на оборону страны. Для принятия ряда ключевых положений бюджета республиканцам необходима поддержка со стороны демократов. При этом Трамп отказывался поддерживать иммиграционную реформу без строительства стены на границе с Мексикой.