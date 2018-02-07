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Пентагон рассматривает варианты проведения военных парадов в Вашингтоне

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Пентагон приступил к рассмотрению различных вариантов проведения военного парада в столице США. Свои предложения минобороны позже передаст в Белый дом. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Все в этой стране знают об уважении и симпатии президента [Дональда Трампа] к вооруженным силам. Мы соберем воедино несколько вариантов и отправим [их] в Белый дом для принятия решения», –– цитирует Мэттиса ТАСС.

По данным телеканала CNN, Пентагон планирует приурочить один из парадов к 100-летию окончания Первой мировой войны 11 ноября.

7 февраля портал iz.ru сообщал, что американский лидер Дональд Трамп в ходе визита в Париж очень впечатлился военным парадом в честь Дня взятия Бастилии и посетовал, что в США нет традиции проводить военные парады.

«И теперь данный вопрос прорабатывается на самом высоком военном уровне», — сообщили в Пентагоне.

При этом власти Вашингтона не оценили идею Трампа и заявили, что «платить за парад он будет сам».

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