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Пентагон согласовывает первый крупный военный парад в Вашингтоне

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Начало планирования проведения крупных военных парадов в столице США Вашингтоне подтвердил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Джозеф Данфорд. Один парад будет приурочен к 100-летию окончания Первой мировой войны 11 ноября.

ТАСС отмечает, что обсуждаются сроки, места проведения военных парадов, расчет расходов и целесообразность вывода тяжелой техники на улицы Вашингтона.

18 января президент США Дональд Трамп заявил на совещании в Пентагоне, что хочет увидеть в американской столице крупный военный парад. Действие должно походить на ежегодный парад, проводимый в Париже на Елисейских полях 14 июля в честь Национального дня Франции. Минувшим лето президент США с супругой были приглашены во Францию и стали гостями военного парада.

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