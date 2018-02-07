Пентагон согласовывает первый крупный военный парад в Вашингтоне

Начало планирования проведения крупных военных парадов в столице США Вашингтоне подтвердил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Джозеф Данфорд. Один парад будет приурочен к 100-летию окончания Первой мировой войны 11 ноября.

ТАСС отмечает, что обсуждаются сроки, места проведения военных парадов, расчет расходов и целесообразность вывода тяжелой техники на улицы Вашингтона.

18 января президент США Дональд Трамп заявил на совещании в Пентагоне, что хочет увидеть в американской столице крупный военный парад. Действие должно походить на ежегодный парад, проводимый в Париже на Елисейских полях 14 июля в честь Национального дня Франции. Минувшим лето президент США с супругой были приглашены во Францию и стали гостями военного парада.