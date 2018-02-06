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Увольнение грозит десяткам тысяч военнослужащих Пентагона

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Фото: Global Look Press
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Военным армии США, являющимся в течение года и более непригодными к немедленной мобилизации, будет предложено увольнение из рядов вооруженных сил.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американской газеты. Отмечается, что Пентагон готовит новую политику. Согласно ей, все рода войск проанализируют возможности демобилизации военнослужащих, пребывающих более 12 месяцев в состоянии, не готовом к мобилизации. Командованиям родов войск будет дан приказ о демобилизации таких военных по завершении контракта или по инвалидности.

СМИ пишет, что оценку новой политики отбора кандидатов на дополнительный срок службы осуществляют командующие видами войск и первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.

Небоеготовными на сегодняшний день являются около 11% личного состава ВС страны — около 235 тыс. человек.

Ранее стало известно, что Пентагон не смог отчитаться о расходах на сумму более $800 млн.

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