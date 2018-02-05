Пентагон не смог отчитаться о расходах на сумму более $800 млн

Управление по тыловому обеспечению Министерства обороны США не смогло отчитаться о расходах на сумму, превышающую $800 млн. Об этом сообщает Politico со ссылкой на результаты аудиторского отчета.

Согласно аудиторской проверке, управление предоставило неправильную отчетность о проведении строительных работ для Инженерного корпуса армии США и других подразделений оборонного ведомства на сумму $465 млн.Также не все документыбыли представлены по ряду строительных проектов стоимостью $384 млн. А в 2016 году не были представлен данные об использовании оборудования компьютерных систем подразделения, стоимость которого оценивается в $100 млн, цитирует издание ТАСС.

Ранее в январе сообщалось, что Белый дом планирует повысить государственные расходы на военные нужды. Объем повышения определится при обсуждении в конгрессе проекта бюджета на 2019 финансовый год.