Глава Пентагона поддержал идею расширения контактов с военными РФ
Глава минобороны США Джеймс Мэттис высказался за расширение контактов с российскими военными. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
«Мы поддерживаем постоянный контакт с представителями России. Я бы назвал их операционными контактами», — сказал он, выступая на слушаниях в конгрессе.
Он отметил, что американское военное ведомство поддерживает постоянный контакт с представителями России, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом.
«Но мы должны больше контактировать с русскими», — добавил Мэттис.
Ранее Джеймс Мэттис раскритиковал Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи, дав низкую оценку результатам встречи.
5 февраля посольство РФ в США призвало американские власти к совестной борьбе с терроризмом.