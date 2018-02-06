Глава Пентагона поддержал идею расширения контактов с военными РФ

Глава минобороны США Джеймс Мэттис высказался за расширение контактов с российскими военными. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Мы поддерживаем постоянный контакт с представителями России. Я бы назвал их операционными контактами», — сказал он, выступая на слушаниях в конгрессе.

Он отметил, что американское военное ведомство поддерживает постоянный контакт с представителями России, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом.

«Но мы должны больше контактировать с русскими», — добавил Мэттис.

Ранее Джеймс Мэттис раскритиковал Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи, дав низкую оценку результатам встречи.

5 февраля посольство РФ в США призвало американские власти к совестной борьбе с терроризмом.