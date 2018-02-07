Пентагон будет проводить крупные военные парады по указанию Трампа

Военное ведомство США планирует организовать крупные военные парады в столице страны.

Информацию об этом распространили функционеры Пентагона и Белого дома.

В ведомстве восприняли как директиву пожелание президента США Дональда Трампа увидеть военный парад, «как в Париже» в День взятия Бастилии.

«И теперь данный вопрос прорабатывается на самом высоком военном уровне», — цитирует ТАСС чиновников.

Отмечается, что Трампу очень понравился парад на Елисейских полях во время визита во Францию. В США нет традиции крупных парадов.

31 декабря Трамп заявил, что международной коалиции во главе с Соединенными Штатами удалось отвоевать почти 100% территорий в Сирии и Ираке у террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Он считает это своей заслугой.

6 декабря Генштаб ВС РФ объявил о полном освобождении территории Сирии от боевиков ИГ благодаря действиям сирийской армии и ВКС РФ.