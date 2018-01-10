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Суд в США обязал администрацию Трампа возобновить программу защиты нелегалов

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Фото: Global Look Press/Marco Restivo/Barcroft Media
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Федеральный суд Сан-Франциско (штат Калифорния) предписал администрации президента США Дональда Трампа временно возобновить программу защиты от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в Штаты несовершеннолетними (DACA). Об этом сообщает агентство Reuters.

Программа была введена при экс-президенте Бараке Обаме. В сентябре 2017 года Дональд Трамп решил ее отменить. По мнению Белого дома, DACA является обходом иммиграционного законодательства. Конгрессу США предложили разработать альтернативу.

После этого более десяти штатов подали в суд с требованием признать решение властей нарушающим права иммигрантов.

9 января судья в Сан-Франциско Уильям Элсап постановил, что программа должна оставаться в силе до окончания процесса по этому делу. Согласно его решению, DACA должна быть возобновлена.

В декабре Дональд Трамп подверг резкой критике политику «открытых границ» и чиновников, которые препятствуют применению иммиграционных законов.

«Наши города должны служить убежищами для американцев, а не для уголовников из других стран», — заявил американский лидер.

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