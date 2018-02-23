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Террористы ИГ вывезли не менее $400 млн из Ирака и Сирии

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Не менее $400 млн вывезли террористы группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) из Ирака и Сирии после поражения в военных действиях, передает ТАСС. Агентство ссылается на данные британского журнала The Economist.

По данным издания, боевики разместили значительные средства в Турции, активы размещены в золоте. Также террористы используют «спящие ячейки» по всей стране: в настоящий момент они неактивны, но готовы к будущим операциям. Боевики создали и используют неформальную сеть денежных переводов, в их распоряжении десятки посредников в Турции, Европе, Ливане и странах Персидского залива.

Источником значительной суммы средств стали незаконная продажа нефти, похищения людей для получения выкупа, ограбления банков и поборы на захваченной территории.

Ранее американку обвинили в попытке перевести ИГ $85 тыс. в биткоинах.

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