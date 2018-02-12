СМИ сообщили об укрытии главаря ИГ на северо-востоке Сирии

Главарь запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади жив. В настоящее время он скрывается на северо-востоке Сирии в регионе Джезире, сообщает иракская газета «ас-Сабах» со ссылкой на главу отдела разведки и антитеррора в МВД Ирака Абу Али аль-Басри.

«У нас есть неопровержимая информация и свидетельства источников в террористической организации, что аль-Багдади жив и прячется», — приводит слова аль-Басри РИА «Новости».

Он отметил, что главарь ИГ результате воздушных рейдов против оплотов боевиков в Ираке был тяжело ранен. В настоящее время он проходит лечение от ранений, диабета и переломов и не в состоянии передвигаться самостоятельно.

Как сообщал портал iz.ru, летом 2017 года в Минобороны России сообщили, что Аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье Ракки.

Аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. — Ред.) впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном боевиками ИГ городе Мосул провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, однако она не находила подтверждения.