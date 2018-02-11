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Боевики «Армии Мухаммеда» напали на военный лагерь в Индии

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Фото: Global Look Press/Faisal Khan
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Боевики напали на армейский лагерь в штате Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел в ночь на 10 февраля. Вооруженные члены террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммед» («Армия пророка Мухаммеда») атаковали место дислокации военных в районе Сунджаван. Они обстреляли лагерь из автоматического оружия и бросили несколько гранат.

Погибли пятеро индийских военнослужащих и один мирный житель. Все четверо нападавших были окружены и уничтожены.

Вчерашнее нападение «Армии пророка Мухаммеда» стало первой крупной атакой этой группировки в Индии, совершенной с начала 2018 года, указывает «РИА Новости».

Данная организация является одной из более чем десяти действующих в  штате Джамму и Кашмир сепаратистских группировок исламистского толка, которые борются за независимость региона от Индии или за его присоединение к соседнему Пакистану. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что пакистанский суд освободил одного из самых разыскиваемых террористов — проповедника Хафиза Саида. Он является основателем террористической группировки «Лашкаре-Тайба» и организатором терактов в Индии, приведших к сотням жертв. 

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