Житель Индии продал почку жены из-за отсутствия приданого

Полицейские в Индии арестовали двух братьев за продажу почки жены одного из них без ее согласия. Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел в индийском штате Западная Бенгалия. Около двух лет назад муж 28-летней Риты Саркар отвез ее в частную лечебницу в Калькутте после ее жалоб на боли в животе, где медперсонал заверил ее в необходимости операции по удалению аппендикса. Однако после операции самочувствие женщины не улучшалось, а боли усиливались. При этом супруг Саркар запретил ей говорить кому-то о прошедшей операции и не разрешал сходить к врачу. В больницу ее отвезли родственники со стороны родителей. Там медики выяснили, что у Риты отсутствует правая почка.

«Он продал мою почку, потому что моя семья не могла удовлетворить его требования о приданом», — цитирует «Дни.ру» слова потерпевшей. Отмечается, что почти все 12 лет брака родственники мужа изводили Риту за маленькое приданное.

Мужчины были арестованы 5 февраля после обращения в полицию. Оказалось, что о преступных намерениях своих сыновей знала и свекровь Риты, но ей удалось скрыться. На допросе братья сообщили, что продали почку бизнесмену в Чхаттисгархе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что итальянец женился на пожертвовавшей ему почку медсестре.