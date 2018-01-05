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Погибший в США россиянин стал донором для американского ветерана

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Погибший в ходе перестрелки в США гражданин России Антон Кемаев пожертвовал свои органы нуждающимся в пересадке, благодаря чему удалось спасти американского ветерана. Об этом сообщает питтсбургский телеканал Action News.

По его данным, трагедия произошла 19 декабря 2017 года. Россиянин погиб в результате ранения в ходе перестрелки на Второй авеню в районе Юг Окленд в Питтсбуге.

Вдова погибшего россиянина Ольга Камаева сообщила, что ее муж находился в Питтсбурге в течение двух месяцев в рамках путешествий по США. По ее словам, он планировал вернуться в Россию к Рождеству. У Антона Кемаева остались трое детей

«Дети до сих пор не знают, даже не представляю, как все передать им, они ждут папу…», — рассказала супруга погибшего россиянина.

Сообщается, что супруга погибшего мужчины встретилась с американским ветераном Джоном Бондом, который получил почки россиянина. Он отметил, что данное решение является «невероятным подарком жизни».

В настоящее время полиция ведет поиски подозреваемого в убийстве россиянина. Генконсульство РФ в Нью-Йорке находится в постоянном контакте с родственниками Кемаева.

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