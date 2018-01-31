В Индии обезьяна нокаутировала прохожего за показанный средний палец

В Индии обезьяна повалила прохожего на землю после того, как он показал животному средний палец. Происшествие попало на видео.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в городе Шимла на севере Индии. На кадрах видно, как один из прохожих остановился, чтобы показать сидящей на улице обезьяне средний палец. Примат мгновенно отреагировал на жест, запрыгнув на обидчика и повалив его на землю.

Издание отмечает, что местные обезьяны известны своим агрессивным поведением. Они часто бродят по улицам и грабят туристов.