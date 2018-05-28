Прямой эфир

В Сирии при нападении террористов погибли четверо российских военных

0
Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии при нападении боевиков на артиллерийскую батарею. Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевики в темное время суток атаковали позиции правительственных войск Сирии, располагавшихся в провинции Дейр-эз-Зор. Бой длился около часа. Военнослужащим удалось уничтожить 43 террориста, а также шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным оружием.

Два российских военных погибли на месте. Еще пятеро получили ранения и были госпитализированы. Двоих военнослужащих спасти не удалось, сообщает «РИА Новости».

В начале мая в Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Инцидент произошел во время планового полета над восточными районами арабской республики. Оба пилота погибли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пятеро погибли и 50 человек пострадали при взрыве машины в Сирии
Шойгу рассказал об испытаниях крылатых ракет для Су-57 в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017