В Сирии при нападении террористов погибли четверо российских военных

Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии при нападении боевиков на артиллерийскую батарею. Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевики в темное время суток атаковали позиции правительственных войск Сирии, располагавшихся в провинции Дейр-эз-Зор. Бой длился около часа. Военнослужащим удалось уничтожить 43 террориста, а также шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным оружием.

Два российских военных погибли на месте. Еще пятеро получили ранения и были госпитализированы. Двоих военнослужащих спасти не удалось, сообщает «РИА Новости».

В начале мая в Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Инцидент произошел во время планового полета над восточными районами арабской республики. Оба пилота погибли.