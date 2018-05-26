Шойгу рассказал об испытаниях крылатых ракет для Су-57 в Сирии

Российские военные испытали в боевых условиях перспективные крылатые ракеты для вооружения самолетов Су-57. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57», — отметил глава военного ведомства на заседании коллегии.

Шойгу сообщил, что сейчас проходит процесс модернизации самолетов и вертолетов ВКС России по итогам их проверки в Сирии.

«С учетом сирийского опыта принят ряд решений по совершенствованию боевого состава и военной инфраструктуры ВКС», — уточнил министр. По его словам, полученные в ходе сирийской операции навыки и знания являются крайне ценными и важны при подготовке войск и органов военного управления и разработке учебно-методических пособий.