Шойгу надеется на завершение испытаний Су-57 в 2018 году

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил надежду на то, что полный цикл испытаний российского истребителя пятого поколения Су-57 завершится в 2018 году.

Шойгу отметил, что истребитель может стать сюрпризом для представителей обороны других стран, когда его испытания подойдут к концу.

Также министр уточнил, что испытания Су-57 в Сирии прошли удачно. Около недели назад самолеты вернулись, сообщает «РИА Новости».

Истребитель пятого поколения Су-57, который ранее был известен как ПАК ФА, впервые поднялся в воздух в 2010 году. Первая серийная партия из 12 самолетов планируется к поставке в ВКС России уже в 2019 году.